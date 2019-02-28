İstanbul Kadıköy Acıbadem'de dün yaşanan vahşette yeni gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dünkü parçaların ardından cesedin gövdesi Beykoz'da bulundu. Cesedin diğer parçalarının aranma çalışmaları sürüyor

Hürriyet gazetesinin haberine göre, İstanbul Kadıköy Acıbadem Mahallesi, Zeamet Sokak’ta Rıfat Rıza Öztürk’ün bacaklarının bulunmasının ardından Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bacakların konulduğu torbayı incelemiş, torbanın üzerindeki kargo etiketinden internet kafe sahibi F.Y’ye, F.Y’den de cinayeti işleyen yeğeni F.Ö’ye ulaşılmıştı.



Polisin tespitlerine göre, F.Ö’nün babasıyla amcası Rıfat Rıza Öztürk, İkitelli’de traktör satışı yapılan şirketi ortak işletiyordu. F.Ö’nün babası 2015 yılında beyin kanaması geçirerek felç oldu. F.Ö, şirketteki babasının işlerini devraldı. 2 motorsikleti bulunan F.Ö, şirketin ortak gider hesabından motorların giderlerini karşılıyordu. Bu durum amcasını rahatsız ediyor, aralarında tartışmalara neden oluyordu.



Polis, cinayet silahı tabancayı işyerinde bulurken, diğer ceset parçalarını bulma çalışmasının sürdüğü bildirildi.



4 KİŞİ SORGULANDI



Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, F.Ö ve F.Y’nin de arasında bulunduğu gözaltına aldığı 4 kişiyi gece boyunca sorguladı. 4 kişi cesetleri attıkları yerleri itiraf edince Rıfat Rıza Öztürk’ün gövdesi Beykoz’da bulundu. Gövde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Diğer ceset parçalarının bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



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