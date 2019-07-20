Son dakika haberleri... Kadıköy Kaymakamlığı açıkladı: 27 gözaltı var, 6 polis yaralandı

İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı, "Kadıköy Halitağa Caddesinden Süreyya Operası istikametine doğru Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı bir şekilde yürümek isteyen gruplara ve Süreyya Operasından Mehmet Ayvalıtaş Parkına doğru Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı bir şekilde yürümek isteyen ve yolu kapatan gruplara; gerekli yasal uyarılar yapılarak, 3 defa dağılım anonsu yapılmak sureti ile gruplara dağılmaları yönünde ikaz edilmişti" açıklaması yaptı. Kaymakamlık tarafından 27 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken 6 polis görevlinin de yaralandığı duyuruldu

İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:



"Kadıköy Halitağa Caddesinden Süreyya Operası istikametine doğru Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı bir şekilde yürümek isteyen gruplara ve Süreyya Operasından Mehmet Ayvalıtaş Parkına doğru Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı bir şekilde yürümek isteyen ve yolu kapatan gruplara; gerekli yasal uyarılar yapılarak, 3 defa dağılım anonsu yapılmak sureti ile gruplara dağılmaları yönünde ikaz edilmiştir.



Israrlı bir şekilde dağılmayan gruba yasal sınırlar içerisinde emniyet görevlilerimizce müdahale edilmiştir.



Emniyet birimlerimizin envanterinde kesinlikle plastik mermi bulunmamaktadır.



Kanunsuz yürüyüş ve gösteriye katılan 27 kişi



6 polis görevlimiz yaralanmıştır.



Yapılmak istenilen kanunsuz toplantı ve gösteri ile ilgili Cumhuriyet Savcılığınca gerekli tahkikat başlatılmıştır."



ulusal.com.tr



"Kadıköy Halitağa Caddesinden Süreyya Operası istikametine doğru Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı bir şekilde yürümek isteyen gruplara ve Süreyya Operasından Mehmet Ayvalıtaş Parkına doğru Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı bir şekilde yürümek isteyen ve yolu kapatan gruplara; gerekli yasal uyarılar yapılarak, 3 defa dağılım anonsu yapılmak sureti ile gruplara dağılmaları yönünde ikaz edilmiştir.Israrlı bir şekilde dağılmayan gruba yasal sınırlar içerisinde emniyet görevlilerimizce müdahale edilmiştir.Emniyet birimlerimizin envanterinde kesinlikle plastik mermi bulunmamaktadır.Kanunsuz yürüyüş ve gösteriye katılan 27 kişi gözaltı na alınmıştır.6 polis görevlimiz yaralanmıştır.Yapılmak istenilen kanunsuz toplantı ve gösteri ile ilgili Cumhuriyet Savcılığınca gerekli tahkikat başlatılmıştır."