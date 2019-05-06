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Son dakika haberleri... Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti! Cenaze bilgileri belli oldu

Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde 86 yaşında hayatını kaybetti. Mısıroğlu’nun cenaze namazının bugün ikindi namazından sonra Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacağı öğrenildi. Erdoğan'dan Mısıroğlu mesaj

Son dakika haberleri... Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti! Cenaze bilgileri belli oldu

Kadir Mısıroğlu 86 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir Acıbadem Altunizade Hastanesinde tedavi gören Mısıroğlu, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Mısıroğlu’nun cenaze namazının bugün ikindi namazından sonra Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacağı öğrenildi.

Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu mesajı
Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #kadir mısıroğlu
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