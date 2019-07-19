Marmara'da deprem oldu
Marmara'da deprem oldu
Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem
Çin'de 5,6 büyüklüğünde deprem
Ünlü şarkıcı Demet Akalın: Bana trafik terörü yaşattı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın: Bana trafik terörü yaşattı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş Pazarcık'ta deprem (19 Temmuz 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş Pazarcık'ta deprem (19 Temmuz 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 19:47'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 1.7 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) depremin derinliğini 12 kilometre olarak açıkladı.


SON DEPREMLERİN LİSTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kahramanmaraş #deprem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.