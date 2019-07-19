Son dakika haberleri... Kahramanmaraş Pazarcık'ta deprem (19 Temmuz 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 19:47'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 1.7 kilometre olarak açıklandı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) depremin derinliğini 12 kilometre olarak açıkladı.





SON DEPREMLERİN LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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