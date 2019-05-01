ABD Başkanı Donald Trump Temmuz'da Türkiye'ye gelecek. Turmp'ın Türkiye ziyareti Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'dayken belli oldu. Bir dizi görüşme yapmak için Ankara'ya gelen Jeffrey Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık bir şekilde vurgulandı

Ankara Washington hattında S-400 ve PKK/PYD başta olmak üzere birçok konuda kriz derinleşerek sürüyor. Bu ortamda ABD Başkanı Trump Türkiye'ye gelme kararı aldı. Ziyaret öncesi ise özel temsilcisi Jeffret Ankara'daydı.



Türkiye ile Amerika arasındaki diplomasi trafiği sürüyor. Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilci James Jeffrey Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat yetkilileriyle bir araya gelecek Jeffrey'in ilk durağı Cumhurbaşkanlığı Sarayı oldu.



Jeffrey burada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı 2 saatlik görüşmede Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık bir şekilde vurgulandı.



Görüşmede, Fırat'ın doğusunda ve Suriye'nin genelinde terörle mücadele, Menbiç yol haritasının uygulanması ve İdlib mutabakatının korunması gündeme geldi.



Heyetler arası yapılan görüşmede planlanan güvenli bölge ile Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi. Edinilen bilgilere göre bu konuda Türk ve ABD teknik heyetlerinin yapacağı müzakerelerin ardından nihai bir sonuca varılması ve uygulanması konusunda fikir birliğine varıldı.



Kalın Jeffrey görüşmesinde Suriye konusunda işbirliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine de değinildi.



Görüşme devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz ayında Türkiye'ye geleceği bilgisi kamuoyuna yansıdı.



Trump'ın ziyaretinde de ana gündem başlıklarının iki ülke arasında kriz yaratan S-400, F-35'ler, PKK/PYD ve ekonomi gibi konuların olması bekleniyor.





ulusal.com.tr