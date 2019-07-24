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Son dakika haberleri... Kalın-Jeffrey görüşmesinin ayrıntıları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin tesisi ile terör unsurlarına karşı mücadele ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı

Son dakika haberleri... Kalın-Jeffrey görüşmesinin ayrıntıları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim KalınABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.

Beştepe'de gerçekleşen Kalın ve Jeffrey başkanlığındaki heyetler arası görüşmede, Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin tesisi ile DEAŞ, PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele başta olmak üzere, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda, Suriye'nin genelinde terörle mücadele, Münbiç Yol Haritası, anayasa komisyonu, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması konuları görüşüldü.

Güvenli bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu ifade edilirken, Suriye konusunda iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #İbrahim Kalın #abd #suriye #James Jeffrey
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