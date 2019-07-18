Son dakika haberleri... Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu." açıklaması yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.



Bakanlık açıklamasında, Pençe harekatı ile koordineli olarak hava harekatı düzenlendiği belirtildi.



Kandil bölgesinin vurulduğu ifade edilen açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu." denildi.



Pençe harekatının başarılı şekilde sürdüğü ifade edildi.



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