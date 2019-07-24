Son dakika haberleri... Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.



Hava harekatının Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlendiği belirtildi.



Harekatla terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu.



MSB'nin açıklamasında "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu." denildi.



ulusal.com.tr



