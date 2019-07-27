Son dakika haberleri... Kandil ve Karacak'ta 34 terörist öldürüldü! PKK'ya büyük darbe indirildi

Terör bilançosu açıklandı. Bölücü terör örgütünün verdiği ağır kayıplar rakamlara yansıdı. Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana Irak'ın kuzeyinde yürütülen tüm operasyonlarda toplam 255 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, son yılların en büyük terör operasyonlarında PKK'ya büyük darbe indirdi.



Yurt içindeki PKK'lı teröristlerin yanı sıra yurt dışındaki teröristlerin de etki alanı iyice daraldı. Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana Irak'ın kuzeyinde yürütülen tüm operasyonlarda tam 255 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarda terör örgütüPKK'nın ana karargah noktaları da hedef alındı. 20 savaş uçağı, Kandil ve Karacak bölgelerindeki hedefleri 17-19 Temmuz'da vurdu. Harekatlarda 34 terörist öldürüldü.



Terör operasyonları aralıksız devam ediyor. Sınır ötesindeki Metina kampı ve Bitlis Tatvan kırsalında 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi.



Operasyonların diğer bir adresi Diyarbakır oldu. Terör örgütüne ait 9 sığınak imha edildi. Aramalarda 7 ayrı noktada 1 milyon 69 bin 850 kök, Hint keneviri bulundu.



ulusal.com.tr

