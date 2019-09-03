İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Karaköy'deki 450 yıllık tarihi Yanıkkapı Çeşmesi ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Danışma Kurulunun, 'çeşmenin kuzeybatı cephesinde sehim yapmış olan duvarı oluşturan taşların numaralandırıldıktan sonra sökülüp aynı malzeme ile aslına uygun olacak şekilde yapılmasına' ilişkin kararına rağmen, uygulamanın bu karara uygun yapılmadığı ve sökülen özgün yapı taşlarının çeşme mahallinde yer almadığı görülmüştür. Mülkiyet sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm birimlere gönderilmiş olup, Belediyemiz kurumsal kimliği ile bağdaşmayan, İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları onaylı projeye uygun olmayan kusurlu çalışma durdurulmuş, söz konusu uygulama ile ilgili adli ve idari işlemler başlatılmıştır" denildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açıklama yapıldı.



Açıklamada, şunlar denildi:



"Karaköy'deki 450 yıllık tarihli Yanıkkapı Çeşmesi'nin restorasyonuyla ilgili, 'Çeşmenin bir bölümünün yıkıldığı' yönünde çıkarı haberler üzerine aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gereği doğmuştur.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonuna başlanan, Sokollu Mehmed Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Yanıkkapı Çeşmesi ile ilgili yapılan şikayet üzerine; İBB Kültür Varlıkları Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü teknik elemanlarınca, 02.09.2019 tarihinde, kurul onaylı projesine göre yapılan incelemede; bahse konu çeşmenin kuzeybatı cephesinde duvarın bir bölümü ile hazne tonozunun bir bölümünün yıkıldığı, yıkılan kısımların sac levha ile kapatıldığı, Abdussalah Sokaktaki duvarının bir bölümün metal paravanla kapatıldığı görülmüştür.



Danışma Kurulunun, 'çeşmenin kuzeybatı cephesinde sehim yapmış olan duvarı oluşturan taşların numaralandırıldıktan sonra sökülüp aynı malzeme ile aslına uygun olacak şekilde yapılmasına' ilişkin kararına rağmen, uygulamanın bu karara uygun yapılmadığı ve sökülen özgün yapı taşlarının çeşme mahallinde yer almadığı görülmüştür.



Bahsi geçen çeşme ile ilgili tespit edilen bu hususlar;



Mülkiyet sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm birimlere gönderilmiş olup, Belediyemiz kurumsal kimliği ile bağdaşmayan, İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları onaylı projeye uygun olmayan kusurlu çalışma durdurulmuş, söz konusu uygulama ile ilgili adli ve idari işlemler başlatılmıştır.



Bu arada kamuoyuyla şunu da paylaşmak isteriz; restorasyon çalışmalarının başlamasıyla birlikte, tarihi çeşmenin üzerinde uzun yıllardır yer alan ve çay ocağı olarak kullanılan betonarme yapılar sökülmüş; çeşmenin havre bölümünde ise, dönemine uygun olmayan çimento esaslı sıva ve zemin kaplama malzemeleri kaldırılmıştır.



İBB olarak; İstanbul 2 No'lu Koruma Kurulu kararlarına göre restore edilen çeşmenin, aslına uygun şekilde yenilerıerek İstanbulluların hizmetine açılacağını da eklemek isteriz."



ulusal.com.tr



