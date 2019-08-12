Cumartesi günü arefe ve pazar günü bayramın ilk günün olması vesilesiyle yurttaşlar, pazartesi günü kargo şirketlerinin hizmet verip vermeyeceğini merakla araştırıyor. 12 Ağustos Pazartesi Pazartesi günü haftanın ilk günü olduğu için yurttaşlar, kargo şubelerinin açık olup olmayacağı konusu kafalarda soru işaretleri yarattı. Peki Kargolar 12 Ağustos Pazartesi günü açık mı? Kargolar yarın bayramda çalışıyor mu? İşte kargo şirketlerinin açıklamaları

Kendilerine gelen kargoları almak isteyen ya da kargo gönderim işlemi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bayramın ikinci günü 12 Ağustos Pazartesi günü kargo şubelerinin hizmetinin devam edip etmeyeceği konusunda araştırmalar yapıyor.



Buna göre, kargo şirketleri bayram öncesi Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



İşte kargo şirketleri hakkında ulaşılan bilgiler



Yurtiçi Kargo: 10 Ağustos günü tüm birimlerimiz normal işleyişlerine devam edecektir. Bayram süresince tüm şube ve acentemerimiz kapalı olup kargo alım teslim hizmetimize 15 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlanacaktır.



MNG Kargo: Kurban Bayramı'nda tüm şubelerimiz kapalı olup, hizmet vermeyecektir. 15 Ağustos 2019, Perşembe günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.



Aras Kargo: Kurban Bayramı tatili boyunca şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup, hizmet veremeyecektir. 15 Ağustos Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla mesaimize devam edeceğiz.



Sürat Kargo: Kurban Bayramı sonrası 15 Ağustos 2019 Perşembe gününden itibaren hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.



UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.



İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.



TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.



DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.



PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.