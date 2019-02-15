Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Kartal ilçesi) Şu ana kadar sekiz binadan dokuz hak sahibimiz binayı boşalttı. Bir hafta içerisinde sekiz binayla ilgili boşaltma sürecinin tamamlanmasını öngörüyoruz. Bir ilçede kompost tesisi kuracağız. Vatandaşlarımızın organik atıklarını bu kompost tesisinde geri dönüştüreceğiz ve toplama otomatları kuracağız" dedi

Van'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen "Yeni Edremit Fuarı"nın açılışının ardından gazetecilere açıklama yaptı.



Bakan Kurum, İstanbul'un Kartal ilçesinde geçtiğimiz günlerde yıkılan binanın yanındaki Yunus Apartmanı'nı tehlike arz ettiği için boşalttıklarını, yıkımını da dün itibarıyla bitirdiklerini aktardı.



Yıkılan binanın çevresinde sekiz bina tespit ettiklerini ve bu binaların boşaltılması sürecini başlattıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:



"Şu ana kadar sekiz binadan dokuz hak sahibimiz binayı boşalttılar. Bir hafta içerisinde sekiz binayla ilgili boşaltma sürecinin tamamlanmasını öngörüyoruz. Tabii vatandaşlarımızın bu süreçte kiralık ev tutabilmeleri için bin 500 liraya kadar kira desteği veriyoruz. Bunun dışında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Valiliğimiz ve İçişleri Bakanlığımız vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından aile başına 5 bin lira taşınma yardımı veriyoruz. Bunun dışında da Yunus Apartmanı'nda binası yıkılan, içeriye giremeyen vatandaşlarımıza da yine 35 bin lira eşya yardımı yapıyoruz. Tabii ki bu, onların mağduriyetlerini gidermez ama en azından bir yaralarına merhem olmak için bu yardımı başlattık ve yoğun bir şekilde de süreç işliyor."



Kartal Bölgesi'nde Orhan Tepe Mahallesi'nde riskli bina tespiti yapılacağının daha önce duyurulduğunu anımsatan Bakan Kurum, "Bu işe ilişkin de bir büro kurduk. Hem İçişleri Bakanlığı hem Valilik hem de Bakanlığımızın temsilcilerinin olduğu bu büroda şu ana kadar 400'e yakın bina için 'bizim binaların da tespitini yapın' diye başvuruda bulundular. Bakanlığımız ücretsiz bir şekilde bu binaların riskli olup olmadığını tespitini yapıyor." diye konuştu.