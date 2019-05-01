Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki mermer ocağında, yamaçtan kopan kaya ve mermer parçalarının üzerine düştüğü iş makinesindeki iki işçi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden işçilerin isimlerinin Recep Kayan ve Cemal Aysan olduğu açıkandı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti.



Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Turnacık köyünde özel bir firma tarafından işletilen mermer ocağında yamaçtan kopan kaya ve mermer parçalarının iş makinesinin üzerine düştüğünü söyledi.



İş makinesinde bulunan Recep Kayan ve Cemal Aysan'ın ağır yaralandığını belirten Karadeniz, işçilerin kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdiklerini aktardı.



Karadeniz, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.