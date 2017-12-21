KASTAMONU'da merkeze bağlı Bürme köyünde 22 gün önce çıkan yangın sonrası sırra kadem basan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin cesetleri bulundu. Olayla ilgili 2 kişi daha tutuklanırken, tutuklu sayısı 5'e çıktı. Cinayetlerin, hayvan hırsızları tarafından işlendiği üzerinde duruluyor

Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım günü çıkan yangında Çataloğlu Ailesine ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'na ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda bir çocuğa ait yanmış ceset bulundu. 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



5 KİŞİ TUTUKLANDI



Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu Ailesine ait 4 büyükbaş hayvan ağıllarında bulunan Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık'ta tutuklandı. 3 gün sonra da Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş. tutuklandı.



22 GÜN SONRA EN SON TUTUKLANAN 2 KİŞİ CESETLERİN YERİNİ GÖSTEDİ



Olayın ardından Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, dün akşam gözaltına alınan 2 kişi, cinayetleri itiraf etti. 2 şüphelinin aynı aileden 4 kişiyi gömdüklerini söyledikleri yerde bu sabah keşif çalışması yapıldı. Jandarma ekipleri, silahla vurularak öldürülen aynı aileden 4'ünün cesetlerinin bulunduğu bölgede kazı çalışması yapmaya başladı.