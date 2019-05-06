Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü iddiasına açıklama geldi. 11'inci Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bugün Sabah Gazetesi'nde Mahmut Övür’ün 11.Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile ilgili yazısı tamamen yalan, kötü niyetli ve saygısızcadır. Kamuoyunun bilgisine." denildi

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü iddiasına açıklama geldi.



11'inci Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bugün Sabah Gazetesi'nde Mahmut Övür’ün 11.Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile ilgili yazısı tamamen yalan, kötü niyetli ve saygısızcadır. Kamuoyunun bilgisine." denildi.







ÖVÜR NE DEMİŞTİ



Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:



"Geçtiğimiz Cuma günü bu köşede, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan 18.30 uçağıyla geldiğini, korumalarını bile dışarıda bırakarak özel bir yata geçtiğini ve o yatta "özel" biri veya birileriyle görüştüğünü yazmıştım.



Siyasi açıdan bunun vahameti bir yana asıl önemli olan Kılıçdaroğlu'nun içinden geçtiğimiz gerilimli günlerde kiminle özel yatta görüştüğüydü. Bu kadar gizli tutulan, korumaların telefonlarına bile el konulacak kadar saklanan kişi kim olabilirdi?



İşte o gizli ismi şimdi açıklıyorum: Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül."



ulusal.com.tr