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Son dakika haberleri... Kıbrıs Rum Kesimi'nde deprem (15 mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kıbrıs Rum Kesimi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... Kıbrıs Rum Kesimi'nde deprem (15 mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 19:53'te Kıbrıs Rum Kesimi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 23 km derinliğinde gerçekleşti.


Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

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