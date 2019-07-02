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Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu: Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Şimdi adalet reformundan söz ediliyor. Bu adaletin olmadığını gösteriyor. Getireceğiniz adalet paketinde Eren Erdem'in dışarıya çıkacağına söz veriyor musunuz? Hangi suçu var Eren Erdem'in? Sadece Eren Erdem değil; Osman Kavala var, askeri öğrenciler var. Sırrı Süreyya Önder, siyasette önemli bir entelektüel. Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride?" dedi

Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu: Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Binlerce kişiyi mahkum ettiler. Yazıktır, günahtır. Adalet bu mu? Ben bu davaların savcısıyım diyeceksin, 12 yıl sonra pardon diyeceksin. Bu mudur adalet, hak, hukuk? O dönemde, dönemin hükümetine destek veren, medya mensuplarına seslenmek istiyorum; sizde vicdan varsa yazdığınız yazılar, ithamlarınızdan dolayı özür dilemeniz gerekiyor. Ergenekon davası tek bir dava değildir. Ben, Silivri Hapishanesi'ni Almanya'daki toplama kampına benzetmiştim. Bunların tek ortak özelliği vatanlarına, bayraklarına bağlı olmasıydı. Bu açıklamadan sonra Ankara'ya gelmeden savcı fezleke düzenledi. Ne olacak o fezleke? Biz haklı çıktık.

Şimdi adalet reformundan söz ediliyor. Bu adaletin olmadığını gösteriyor. Getireceğiniz adalet paketinde Eren Erdem'in dışarıya çıkacağına söz veriyor musunuz? Hangi suçu var Eren Erdem'in? Sadece Eren Erdem değil; Osman Kavala var, askeri öğrenciler var. Sırrı Süreyya Önder, siyasette önemli bir entelektüel. Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride?"

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #Ahmet Altan #nazlı ılıcak #selahattin demirtaş
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