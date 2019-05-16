CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Devlete hizmet eden herkese saygı duyarım. Davutoğlu ile defalarca görüştüm. Abdullah Gül, tarafsızlığını olabildiğince koruyan bir Cumhurbaşkanıydı" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.



Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Benim insanlarla ilişkilerim çok iyidir. Devlete hizmet eden herkese saygı duyarım. Benim A partisiyle B partisiyle, giderim, otururum, konuşurum, düşüncelerimi söylerim, düşüncelerim farklı olabilir ama ben bütün siyasetçilere saygı gösteririm. Yeter ki ülkeleri için çalışsınlar. Abdullah Gül, tarafsızlığını olabildiğince koruyan bir Cumhurbaşkanıydı. Kendisine saygı duyarım. Arada bir giderdik, görüşürdük. Abdullah bey davet ederdi, giderdik. Sayın Davutoğlu ile defalarca görüştüm. Davutoğlu ile onun daveti üzerine de görüştüm, benim talebim üzerine de Davutoğlu ile görüştüm. Türkiye'nin sorunlarını görüştük. Herhangi bir ilişkim yok sayın Babacan ile. Bakın, siyaset şudur. Devleti yönetenleri siyaset anlayışının şu olması lazım. Bir, dış politikanın milli olması lazım. İç politika malzemesi olamaz. Dış politikada, iktidar muhalefet olmaz. Milli siyaset. Bu nasıl olur? Dış politikayla ilgili bütün gelişmeler, muhalefet liderlerine bildirilir. Şöyle bir olay var ve biz şu olayı alıyoruz. Abdullah Gül bunu yapıyordu, Davutoğlu da bunu yapıyordu. Ben onlara saygı göstermez miyim, saygı duyarım."



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