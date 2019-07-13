banner1005
"Memnuniyetle karşılıyor ve tam destek veriyoruz"
Onlarca gözaltı var
Onlarca gözaltı var
Trafik sigortasında değişiklik
Trafik sigortasında değişiklik
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu'ndan S-400 ve parlamenter sistem açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S-400 teslimatına dair "Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur" dedi

Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu'ndan S-400 ve parlamenter sistem açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmalıyız. Bu demokrasi, demokratik parlamenter sistem olursa bu bizim beğendiğimiz, önerdiğimiz, savunduğumuz bir görüş olacaktır.

S-400 TESLİMATI

Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #s-400 #parlamenter sistem
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.