banner1005
Serdar Denktaş istifa etti
Serdar Denktaş istifa etti
Türkiye'den o ülkeye eski kimlikle gidilemeyecek
Türkiye'den o ülkeye eski kimlikle gidilemeyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya yanıt

Yüksek Seçim Kurulu'nun kınama mesajı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi

Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakkı, hukuku ve adaleti korumakla görevli olan YSK, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Onlar hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti, hakkı gasp edemezler." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, YSK'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

"Hakkı, hukuku ve adaleti korumakla görevli olan YSK, haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın adresi oldu. Onlar hakim sıfatlarının arkasına saklanarak demokrasiyi, adaleti, hakkı gasp edemezler." ifadelerine yer veren Kılıçdaroğlu, YSK'nin yedi üyesinin demokrasiyi katletmeye kalkıştıklarını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu, "Elbette karşılarında duracağız, susmayacağız. Hakkı, hukuku, adaleti ve vicdanı savunacağız. Onlardan korkmayacağız, yılmayacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Şeytanlardan olmayacağız. Demokrasiyi, adaleti, halkı, halkın oyunu, hakkımızı sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı. 

Etiketler; #yüksek seçim kurulu #chp #kemal kılıçdaroğlu
İlişkili Haberler
Son dakika haberleri... YSK: Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez
Son dakika haberleri... YSK: Hakimlerin hedef gösterilmesi kabul edilemez
Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada,"Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.