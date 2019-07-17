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Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ’nün siyasi ayağı nerede?" sorusuna Aydınlık'tan net yanıt

Aydınlık gazetesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ’nün siyasi ayağı nerede? 15 Temmuz’da başarılı olsalardı herhalde bunların başbakan, cumhurbaşkanı ve bakan adayları vardı. Nerede bunlar" sorusuna "HEMEN YANIBAŞINIZDA" cevabını verdi. Haberle ilgili açıklama yapan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, "Sayın @kilicdarogluk, siyasi ayağı neden Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediniz? Neden Davutoğlu dönemini günümüzle karşılaştırarak olumladınız? Neden daimi Fetö ziyaretçisi Faik Tunay'ı vekil yaptınız?Neden Fatih Gürsül'ü başdanışman yaptınız? Neden İştar Gözaydın, Ali Erdoğan vb?" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ’nün siyasi ayağı nerede?" sorusuna Aydınlık'tan net yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. 

CHP lideri, "FETÖ’nün siyasi ayağı nerede? 15 Temmuz’da başarılı olsalardı herhalde bunların başbakan, cumhurbaşkanı ve bakan adayları vardı. Nerede bunlar" diye sordu.

AYDINLIK'TAN YANIT

Aydınlık gazetesi, bu soruya "HEMEN YANIBAŞINIZDA" yanıtını verdi.

Gazete haberinde, şu ifadeler yer aldı:

"24 HAZİRAN Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, Abdullah Gül’ü aday yapmak için tur üstüne tur attınız. 

Millet İttifakı’nın tamamını ikna edemediniz ve Gül’ün 'Birleşin ve hep beraber gelin' koşulunu yerine getiremediniz. 

Şimdi siyasi ayak arıyorsunuz. 

Ergenekon ve Balyoz’da 'Delillendirin ve savcıyı bulun' diyen 11. Cumhurbaşkanı aradığınız siyasi ayağın başıdır."

İLKER YÜCEL'DEN AÇIKLAMA

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, haberle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yücel, açıklamasında "Sayın @kilicdarogluk, siyasi ayağı neden Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediniz? Neden Davutoğlu dönemini günümüzle karşılaştırarak olumladınız? Neden daimi Fetö ziyaretçisi Faik Tunay'ı vekil yaptınız?Neden Fatih Gürsül'ü başdanışman yaptınız? Neden İştar Gözaydın, Ali Erdoğan vb?" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr



Etiketler; #aydınlık #mustafa ilker yücel #kemal kılıçdaroğlu #fetö
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