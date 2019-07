Son dakika haberleri... Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero'nun Fight Kulüp şarkısı ve yorumları, sosyal medyayı salladı! Video rekor sayıda 'dislike' aldı

Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero'nun yaptığı Fight Kulüp şarkısı, YouTube Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu. Milyonlarca kişinin izlediği videoda beğeni sayıları dikkatleri çekti. YouTube'da 300 bin kişi tarafından 'beğenilmedi' butonuna basıldı. Öte yandan şarkı hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları

Şarkıcılar Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero'nun yaptığı Fight Kulüp şarkısı, sosyal medyada gündem oldu.



Video paylaşım sitesi YouTube'da Türkiye listesinde birinci sıraya oturan şarkıyı milyonlarca kişi izledi.



DİKKAT ÇEKEN AYRINTI



YouTube'daki videoda ilgini bir ayrıntı da yer aldı.



Birinci sıradaki videoyu beğenenler ile beğenmeyenlerin sayısı birbirine yaklaştı.



Şarkıyı 233 bin kişi beğenirken, 193 bin kişi de beğenmedi.



YÜZBİNLERCE 'DISLIKE' ALDI



Video için YouTube'ta 300 bin kişi tarafından 'beğenilmedi' butonuna basıldı.







SOSYAL MEDYADA YORUMLAR



Gündemdeki yerini koruyan bu şarkıya sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.



İşte o yorumlardan bazıları:



""*ARTIK MORALİM BOZULDUĞUNDA GELİP BU ŞARKIYI DINLİYCEM ÇÜNKÜ ŞARKI MORALİMDEN DAHA BOZUK.



*Ceza -rap yapalım

Ezhel -tamam abi ben devarım

Hakan -glu glu glu

Fero -Abi ben de geleyim kas falan gösteririm



*Tamam tamam güldük eğlendik hadi şunu silinde asıl parçayı yükleyin, gluk gluk.



* ceza ve ezhel iyi ama diger ikisini kurtarmaya yetmemis , ezhel bekledigimden aşırı iyi helal la bebe



*Abi valla daha 2.5 milyon fazla değil isterseniz kaldirin biz görmemiş gibj yapalim



*yorum okuduğum kadar kitap okusaydım şu an profesör olmuştum :d



*Hayatımda hiç Ceza'nın olduğu bir şarkıya disslike atacağım aklıma gelmemişti :(



*Ceza ve ezhel güzeldi ben fero eh ama killa Hakan neden böyle bişey yaptın ya



*Ceza olmasaydı o like ve disslike yer değişirdi!?



*Cezaya Şah desek ezhelde kılpayı vezir olsa diğerleri anca piyon oluyo



*Ankara'da Ais Ezhel'ken o mınçıkayı fiziksel olarak değil müzikle sallıyordı.



*“3 yanlışım 1 doğrumla çekti gitti. Bütün hikayem burda bitti.” -Sagopa



*Ceza, bak zorla oradaysan kendi cümlelerinin sonuna help falan ekle



*Ceza norm enderle şarkı yapsa da winx club dinlemesek



*Killa Hakan lütfen bir daha rap yapma kulaklarım kanadı, dislike ların en büyük sebebisin resmen ????



*Bunları dinledikçe NORM ENDER in kıymetini daha iyi anlıyoruz (CEZA ya laf yok tabiki )???



*Allah ceza hariç hepsine acil sağlık ve şifa versin Amin ????



*Trend 1 de gördüm sevinmiştim bi açtım tek kelimeyle HAYAL KIRIKLIĞI



*ceza seni zorla orda tutuyolarsa gluk gluk de biz anlarız



*killa hakan’ın herhangi bir vasfı olmadan “türk rap kültürünün kurtarıcısı” gibi davranması...



* Ceza'yı burda görmek üzdü.. Abicim bu şarkıyı sen bile kurtaramamişsin ??



* Cezada olmasaydı ne olacaktı acaba ? Kila Hakan Bidaha Söylemezsen iyi olr :)



*Biz naapsak tutar mantığıyla yapılmış özensiz bi şarkı. Umarım ders olur



* Bundan sorna mekanın sahibine gitmeyende ne biliyim



* Evet arkadaşlar burda cezanın nasıl tek başına şarkıyı kurtaramayışını görüyoruz (Türkçe rapin kralı olmasına rağmen)



* Ceza için dislike atasım gelmiyor ama abi sen niye girdin buraya ya



* Dislike'ları terk etmeyin arkadaşlar, aldığım bilgiye göre dislike'lar like'ları geçerse 24 saate kadar Killa Hakan düşecekmiş."



