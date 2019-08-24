38 yaşındaki Emine Bulut, çocuğunun gözü önünde eski kocası tarafından canice katledildi. Olayın görüntüleri ise ülkeyi ayağa kaldırdı. Katil Fedai Baran ise kolluk güçleri tarafından yakalandı. Hızla harekete geçen Aile Bakanlığı 10 yaşındaki çocuğu psikolog gözetimine aldı. Vahşete ise toplumun her cephesinden tepki yağdı. Yeni kadın cinayetlerine karşı da alınması gereken tedbirlere dikkat çekildi.

38 yaşındaki Emine Bulut… "Ölmek istemiyorum" dese de hayata tutunamadı. Boğazını ise eski kocası Fedai Baran hiç acımadan kesti. Vahşet anına 10 yaşındaki kız çocukları tanıklık etti. Cinayete tepki yağdı.



Olay Kırıkkale'de yaşandı. Eski karı koca çocuklarının vekaletinin durumunu görüşmek üzere Kırıkkale'de bir kafede bir araya geldi. 4 yıl önce boşanan ikili önce tartışmaya başladı. Ardından tartışma büyüdü ve zanlı Fedai Baran, hiç acımadan Emine Bulut'u boğazından kesti.



Çocuğunun "Anne ölme lütfen" çığlığına, "Ölmek istemiyorum" diye yanıt verse de Emine Bulut kurtulamadı.



Emine Bulut'un katili ise çok uzağa kaçamadan yakalandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ise toplumda infial yarattı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, olayla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini açıkladı. Gül, "Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.



Hızla harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da kız çocuğu psikolog gözetimine alındı. Davaya müdahil olacağını duyuran bakanlık olayın görüntülerinin de yayılmamasını istendi.



Olaya ilişkin Ak Parti'den yapılan açıklamada bu tarz olaylara karşı duyarlılık çağrısı yapıldı.



Vahşetle ilgili Vatan Partisi Öncü Kadın'dan da tepki geldi. Artan kadın cinayetlerinin önüne geçmek için çözüm yollarına dikkat çekildi.



Cinayete Cumhuriyet Kadınları Derneği de sessiz kalmadı, yeni cinayetlere karşı kolları sıvadı.



Kırıkkale'deki olay gençliğinde gündeminde.



Sanık hakkında iddianame de jet hızıyla hazırlandı. Tasarlayarak insan öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



Kırıkkale Sulh Ceza Mahkemesi de olay anına ilşkin görüntülerin sosyal medyada ve televizyonlarda yayınlanmasına ilişkin yasak getirdi.



"ANNE LÜTFEN ÖLME"



Emine Bulut'un saldırının hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü ortaya çıktı.



Görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü.



Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı.



ulusal.com.tr