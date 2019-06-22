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Son dakika haberleri... Kırıkkale Üniversitesi'nden 'İstiklal Marşı okutulması yasaklandı' haberlerine açıklama

Kırıkkale Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada üniversitemizin mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'mızın okutulmasının yasaklandığı şeklindeki ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. " denildi

Son dakika haberleri... Kırıkkale Üniversitesi'nden 'İstiklal Marşı okutulması yasaklandı' haberlerine açıklama

Kırıkkale Üniversitesi tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar denildi:

"Sosyal medyada üniversitemizin mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'mızın okutulmasının yasaklandığı şeklindeki ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. 

Üniversitemizin mezuniyet töreninde Istiklal Marşımız coşkulu bir şekilde 500'ün üzerindeki protokol, mezunlarımızın aileleri, mezun öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarının katılımı ile okunmuştur. 

Bu coşku hem Kırıkkale Valiliği hem de Kırıkkale Üniversitesi internet sayfasında görülebilir. 

Bahse konu görüntüler bir bölümümüzün yapmış olduğu programda kaydedilmiştir. 

Görüntülerde istiklal Marşı'mızın siyasi içerikli olmasından dolayı yasaklama kararı alındığı ifade edilmektedir. 

Böyle bir karar yoktur. 

Kullanılan bu ibare maksatlı ve üniversitemizin itibarını zedelemeye yönelik bir provokasyondur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #kırıkkale üniversitesi #İstiklal Marşı
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