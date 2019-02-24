Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 20, Bulgaristan'a ulaşım sağlanan Dereköy Sınır Kapısı'nda 8, Kofçaz'da 10 santimetreye ulaştı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı.



Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan kentte, dün akşam saatlerinde başlayan kar, zaman zaman tipi şeklinde görülüyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 20, Bulgaristan'a ulaşım sağlanan Dereköy Sınır Kapısı'nda 8, Kofçaz'da 10 santimekreye ulaştı.

Demirköy ilçesi Jandarma Kule mevkisi ile Vize ilçesinde, tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.



Kentte, kar yağışının yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.



Peki Kırklareli'nde yarın 25 Şubat 2019 Pazartesi günü okullar tatil mi? Bu sorunun yanıtı olacak nitelikte bir açıklama yapılmadı.