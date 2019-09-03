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Son dakika haberleri! Kırmızı bülten ile aranan Kawa Garzan kod adlı Nedim Karakulak etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı beş teröristten birinin kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 Eylül 2019 tarihinde etkisiz hale getirilen PKK'lı beş teröristten birinin, örgütün Kandil ve Hakurk alanları arasındaki gümrük ve aktarım sorumlusu Kawa Garzan kod adlı Nedim Karakulak olduğu öğrenildi

Son dakika haberleri! Kırmızı bülten ile aranan Kawa Garzan kod adlı Nedim Karakulak etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 Eylül 2019 tarihinde etkisiz hale getirilen PKK'lı beş teröristten birinin, örgütün Kandil ve Hakurk alanları arasındaki gümrük ve aktarım sorumlusu Kawa Garzan kod adlı Nedim Karakulak olduğu öğrenildi.

Terör örgütüne 1992 yılında katılan Kawa Garzan kod adlı Nedim Karakulak'ın bir dönem terör örgütü PKK'nın Haftanin üs bölgesinden Türkiye'ye yönelik patlayıcı sevkiyatını da organize ettiği, 2013 yılından bu yana ise kırmızı bülten ile arandığı belirtildi.

ulusal.com.tr



Etiketler; #kırmızı bülten #ırak #son dakika haberleri #Kawa Garzan #Nedim Karakulak
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