İçişleri Bakanlığı: Bugün Bitlis'teki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu belirlendi

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu tespit edildi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis-Merkez ilçe Kayadağ köyü kırsalında bugün "Şehit Jandarma Onbaşı Hakan IŞIK 2019-60 Operasyonu" gerçekleştirildi.Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride 4 milyon lira ödülle aranan, sözde orta saha sorumlusu "Ali Piling" kod adlı Şerif Yakut olduğu belirlendi.Söz konusu teröristin son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Elazığ ve Bingöl'deki eylemlerin talimatını verdiği öğrenildi.