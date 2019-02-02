Ulusal davalarda her zaman en önünde yer alan kahramanlardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti. Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl, yaptığı açıklamada, "Annemiz babamıza kavuştu. Bir çınarımızı daha kaybettik " dedi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Aydın Denktaş için başsağlığı mesajı yayınladı. Yıldırım, mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Aydın Hanım’a Allah’tan rahmet, başta Denktaş ailesi olmak üzere Kıbrıs halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı

Ulusal davalarda her zaman en önünde yer alan kahramanlardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti.



Aydın Denktaş, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti.



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan, çoklu organ yetmezliği ve zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Denktaş'ın sabah yaşamını yitirdiğini söyledi.



Denktaş, solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altındaydı.



KIZINDAN AÇIKLAMA



Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl, yaptığı açıklamada, "Annemiz babamıza kavuştu. Bir çınarımızı daha kaybettik" dedi.



BİNALİ YILDIRIM'DAN BAŞSAĞLIĞI



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Aydın Denktaş için başsağlığı diledi.



Yıldırım şunları belirtti:



"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Aydın Hanım’a Allah’tan rahmet, başta Denktaş ailesi olmak üzere Kıbrıs halkına başsağlığı diliyorum."



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