Son dakika haberleri... KKTC'ye düşen cisim patladı! Füze olduğu tahmin ediliyor! Akıncı'dan açıklama! "S-200 füzesi olabilir"

Dün Gece saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Taşkent Köyü yakınına belirsiz bir cisim düştü; kuvvetli bir şekilde patladı. Cismin füze olduğu tahmin ediliyor. Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede inceleme yapan Akıncı, "Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri" dedi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Kesin olmamakla birlikte yetkililerimizin ilk tespitleri bunun bir S-200 füzesi olduğu yönünde" dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece Taşkent Köyü yakınına füze olduğu tahmin edilen bir cisim düştü.



Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görüldü.



Görgü tanıkları düşen bir cisim gördüklerini, ardından birkaç patlama sesi duyduklarını ve alevlerin yükseldiğini anlattı.



Olayın ardından bölgeye giden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olay yerinde incelemelerde bulundu.



Olayın ardından KKTC Bakanlar Kurulu özel gündemle toplandı.



AKINCI'DAN AÇIKLAMA



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olay yerine gitti.



Güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede inceleme yapan Akıncı, "Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri" dedi.



"S-200 FÜZESİ OLABİLİR"



KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına dün düşen cisme ilişkin, "Kesin olmamakla birlikte yetkililerimizin ilk tespitleri bunun bir S-200 füzesi olduğu yönünde." dedi.



Özersay, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda, Taşkent köyü yakınlarına düşen cisimle, Temmuz 2018’de Gaziantep’e düşen S-200 tipi Rus yapımı füzenin üzerindeki yazılı ibarelerin aynı olduğunu söyledi.



Konuya ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le görüştüğünü aktaran Özersay, "Temmuz 2018’de Türkiye’de Gaziantep’e düşen S-200 tipi Rus yapımı füze üzerinde yazan ifadeler ile dün akşam ülkemize düşen füze üzerinde yazan ifadeler aynı. Kesin olmamakla birlikte yetkililerimizin ilk tespitleri bunun bir S-200 füzesi olduğu yönünde. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Özersay, Twitter üzerinden yaptığı bir diğer paylaşımda ise konuya ilişkin gün içinde basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.



ulusal.com.tr



