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Son dakika haberleri: Komutanlar, Diyarbakır'da inceleme yapıyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Diyarbakır'daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

Son dakika haberleri: Komutanlar, Diyarbakır'da inceleme yapıyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Diyarbakır'daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarıyla Diyarbakır'a gitti.


Kentteki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu da ziyaret etti.

Orgeneral Akar'a, denetleme ve incelemelerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz de eşlik ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #tsk
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