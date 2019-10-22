Son dakika haberleri! Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi açıklaması

Kremlin tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar denildi:

"Putin ile Erdoğan arasında yapılacak görüşme Ankara'nın Kuzey Suriye için planlarını daha iyi anlamamıza yardım edecek.

Ankara'nın kuzeydoğu Suriye'de uluslararası kontrol altında bir güvenli bölge oluşturulması fikri üzerinde çalışacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz." demişti.

ulusal.com.tr