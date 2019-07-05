Son dakika haberleri... Kremlin Sözcüsü Peskov'dan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G-20 zirvesinde ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde yaptırım konusuna dair "Trump'ın basının önünde ikili görüşmede bunu açıkça söylemesi önemli" dedi. Çavuşoğlu, S-400 ve F-35 konularına ilişkin ise "S-400 bitmiş bir anlaşmadır, artık teslim süreci konuşuluyor, S-400'ü alacağız. Daha sakin bir ortamda bu sürecin işlediğini söyleyebilirim. Trump, F-35 konusunda da fikrini açık ve net söyledi, ama her şey Trump'ın söylediği gibi olacak diye çok iyimser olmaya gerek yok, temkinliyiz." ifadelerini kullandı