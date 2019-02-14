Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir Göreme'de Peri Bacalarının yakınındaki inşaat için yıkım kararı alındığını ve yıkıma başlandığını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir'in Göreme ilçesindeki Peri Bacaları'nın yakınındaki inşaat hakkında alınan kararı açıkladı.



Bakanlık açıklamasına göre, inşaat için yıkım kararı alındı ve yıkıma başlandı.







Açıklama şöyle:



“Nevşehir ili Göreme beldesinde otel inşaatı yapıldığına ilişkin haberlerin basına yansımasının ardından, söz konusu inşaatın Bakanlığımızca durdurulduğu dün kamuoyu ile paylaşılmıştır.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kültür ve medeniyetler beşiği olan yurdumuzun eşsiz zenginliklerini korumak için gösterdiği derin hassasiyet ve tavizsiz tutum, Bakanlığımız tarafından sarsılmaz bir ilke olarak kabul edilmektedir.



Bakanlığımızın, peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda, Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır.



Ayrıca Bakanlığımız tarafından kurulan komisyonla Kapadokya bölgesinde çok hızlı bir şekilde incelemeler yapılacak ve tespit edilen kaçak ya da çarpık yapılarla ilgili kararlar aynı hızla alınarak uygulamaya konacaktır.”



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