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Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanlığından Sıla kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığının yaz konserleri listesinde şarkıcı Sıla'nın konseri yer almasına gelen eleştiriler sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Devletimiz, milletimizin sesini duyar, dinler ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede Temmuz konser programımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanlığından Sıla kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığının yaz konserleri listesinde şarkıcı Sıla'nın konseri yer almıştı.

Sıla'nın konserinin yer alması sonrası temmuz ayı konser programına eleştiriler gelmişti.

Eleştirilerin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir açıklama yaptı.

Ersoy, şunları belirtti:

"Devletimiz, milletimizin sesini duyar, dinler ve gereğini yapar. 

Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 

Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir.

Eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. 

Bu çerçevede Temmuz konser programımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız."

ulusal.com.tr



Etiketler; #mehmet nuri ersoy #sıla #konser
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