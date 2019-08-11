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Son dakika haberleri! Kurban Bayramı başladı: Huzurevlerinde yüzler güldü

Milyonlarca müslüman bu sabah, paylaşmak ve barışmak için bayramlaştı. Şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye ve dünyadan kameralar aynı görüntüleri kaydetti

Son dakika haberleri! Kurban Bayramı başladı: Huzurevlerinde yüzler güldü

Milyonlarca müslüman günün ilk saatlerinde bayram namazında buluştu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurdun ve dünyanın dört bir köşesinde aynı görüntüler vardı. Bayram namazı kılındı.

Paylaştıkça çoğalan bayramlarda eller öpüldü, bayramlaşıldı. 

Ziyaretçilerini ağırlayan büyüklerin yüzüne anılarla dolu tebessüm yerleşti. 

Bayramın ilk gününde değişmeyen adreslerden biri de şehitliklerdi. 

Şehitliklerde bayram sevinci ve hüzün biraradaydı. 
 
Aileler özlem ve gururla, evlatları ile, babaları ile bayramlaştı. 

11 Ağustos'ta başlayan Kurban Bayramı dört gün sürecek. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #son dakika haberleri #son dakika #Kurban Bayramı
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