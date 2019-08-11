Kurban Bayramı öncesi bayram trafiğinin ilk 2 günü; trafik kazalarında toplam 24 can kaybı yaşandı. İçişleri Bakanlığı, "Tespit edilen ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar ölümlü trafik kazası meydana gelmedi." açıklaması yaptı

İçişleri Bakanlığı, şu açıklamayı yaptı:



"Bakanlığımız olarak,



09-15 Ağustos 2019 tarihleri arasında 7 gün süreyle Bakan Yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdür Yardımcılarımız, Daire Başkanlarımız ile bayram süresince trafiğin yoğunlaşacağı merkezler başta olmak üzere tüm ülke genelinde güzergahlarda 116.236 trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapacak merkezden/illerden görevlendirdiğimiz 560 personel, alınan tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için görevlendirdiğimiz 56 polis başmüfettişi/jandarma müfettişi ile 24 saat esasına göre trafik tedbirleri aldık.



Ayrıca, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aileleri üzerinde yaptırım etkisini kullanarak Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük ve Hayatı Korumak İçin; Kemerin Ses Getirsin kampanyaları ile farkındalık yaratmaya çalıştık ve aldığımız tedbirleri destekledik.



Kurban Bayramı öncesi bayram trafiğinin ilk iki günü (Cuma-Cumartesi) trafik kazalarında toplam 24 can kaybı yaşanmıştır. Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar ölümlü



Vatandaşlarımızın bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi ve toplum olarak hepimizi derin üzüntüye boğan can kayıplarının yaşanmaması için alınmış olan tüm trafik tedbirlerinin yanında;



Dönüş ve seyahat planlarını, nerede dinleneceklerini, nerede mola vereceklerini trafik yoğunluğunun artacağı bu tarihleri dikkate alarak yapmalarını,



Kazaların varış yerine yakın mesafelerde meydana geldiği dikkate alınarak, varış noktasına yaklaşıldığında yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını ve kısa aralıklarla mola (2 saatte 10 dakika) vermelerini,



Aşırı hızlı ve yorgun/dikkatsiz araç kullanmama, takip mesafesine uyma, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uymalarını,



Araca (otobüsler dahil) bindikleri andan itibaren muhakkak emniyet kemerlerini takmalarını, Kırmızı Düdük ve Emniyet Kemerin Ses Getirsin kampanyası çerçevesinde, aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanmama ve yayaya yol verme konusundaki çocuklarımızın uyarılarını dikkate almalarını,



Kendileri, sevdikleri ve ülkemiz adına önemle rica eder, tüm vatandaşlarımıza Kazasız dönüş yolculukları ve İyi Bayramlar dileriz."



ulusal.com.tr "Bakanlığımız olarak, Kurban Bayramı ’nda vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, başta otobüs kazaları ve kaza kara noktalarında yaşanan can kayıplarını önlemek, karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla;09-15 Ağustos 2019 tarihleri arasında 7 gün süreyle Bakan Yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdür Yardımcılarımız, Daire Başkanlarımız ile bayram süresince trafiğin yoğunlaşacağı merkezler başta olmak üzere tüm ülke genelinde güzergahlarda 116.236 trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapacak merkezden/illerden görevlendirdiğimiz 560 personel, alınan tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için görevlendirdiğimiz 56 polis başmüfettişi/jandarma müfettişi ile 24 saat esasına göre trafik tedbirleri aldık.Ayrıca, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aileleri üzerinde yaptırım etkisini kullanarak Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük ve Hayatı Korumak İçin; Kemerin Ses Getirsin kampanyaları ile farkındalık yaratmaya çalıştık ve aldığımız tedbirleri destekledik.Kurban Bayramı öncesi bayram trafiğinin ilk iki günü (Cuma-Cumartesi) trafik kazalarında toplam 24 can kaybı yaşanmıştır. Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir.Vatandaşlarımızın bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi ve toplum olarak hepimizi derin üzüntüye boğan can kayıplarının yaşanmaması için alınmış olan tüm trafik tedbirlerinin yanında;Dönüş ve seyahat planlarını, nerede dinleneceklerini, nerede mola vereceklerini trafik yoğunluğunun artacağı bu tarihleri dikkate alarak yapmalarını,Kazaların varış yerine yakın mesafelerde meydana geldiği dikkate alınarak, varış noktasına yaklaşıldığında yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını ve kısa aralıklarla mola (2 saatte 10 dakika) vermelerini,Aşırı hızlı ve yorgun/dikkatsiz araç kullanmama, takip mesafesine uyma, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uymalarını,Araca (otobüsler dahil) bindikleri andan itibaren muhakkak emniyet kemerlerini takmalarını, Kırmızı Düdük ve Emniyet Kemerin Ses Getirsin kampanyası çerçevesinde, aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanmama ve yayaya yol verme konusundaki çocuklarımızın uyarılarını dikkate almalarını,Kendileri, sevdikleri ve ülkemiz adına önemle rica eder, tüm vatandaşlarımıza Kazasız dönüş yolculukları ve İyi Bayramlar dileriz."