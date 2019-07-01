banner1005
Öncü Kadın, Atatürk'ün huzuruna çıktı
Öncü Kadın, Atatürk'ün huzuruna çıktı
TANAP gaz vermeye hazır
TANAP gaz vermeye hazır
Kabotaj Bayramı coşkusu
Kabotaj Bayramı coşkusu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Libyalı General Hafter kimdir - İşte Türkiye Libya geriliminin nedenleri

Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulmasıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Serbest bırakılmazlarsa sonuçları ağır olur" dedi. Dışişleri Bakanlığı da Libya'daki Türk vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında Libyalı General Hafter ve Türkiye-Libya geriliminin nedenlerine dair hazırlanan özel haber yayınlandı

Son dakika haberleri... Libyalı General Hafter kimdir - İşte Türkiye Libya geriliminin nedenleri

Hafter güçlerince Libya'da alıkonulan 6 Türk vatandaşıyla ilgili açıklamalar peş peşe açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla, vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgi ve direktifleri doğrultusunda, gerekli çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi.

Libya'da bulunan Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunun bildiren Oktay, vatandaşların serbest bırakılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar 'meşru hedef' haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye ve Libya halkının kardeş olduğunun altını çizdi, "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz." mesajını paylaştı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki Türk vatandaşlarının kendi güvenliklerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaları ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'daki Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert yanıt vermiş, "Hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak." demişti.

LİBYALI GENERAL HAFTER KİMDİR? GERİLİMİN NEDENLERİ

Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında Libyalı General Hafter ve Türkiye-Libya geriliminin nedenlerine dair hazırlanan özel haber yayınlandı

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #libya #hafter #türkiye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.