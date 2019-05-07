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Son dakika haberleri... Mahir Ünal'dan YSK açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı İstanbul'da seçim iptali kararının ardından açıklama

Son dakika haberleri... Mahir Ünal'dan YSK açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yaptığı, AK Parti ya da CHP'ye göre değil Seçim Kanunu'na göre yasaya aykırı durumların değerlendirilmesi ve karara bağlanmasıdır." ifadesini kullandı.

Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, işine gelmediğinde Anayasa'yı, hukuku, mahkemeleri kendi arzuları doğrultusunda karar verip vermemesine göre değerlendiren karanlık zihniyetin kendilerine demokrasi ve özgürlük dersi vermeye kalktığını belirtti.

"Bu ikiyüzlülük ülkemizin geleceği ve demokrasisi için büyük bir tehlikedir." değerlendirmesinde bulanan Ünal, paylaşımında, "YSK'nin yaptığı, AK Parti ya da CHP'ye göre değil Seçim Kanunu'na göre yasaya aykırı durumların değerlendirilmesi ve karara bağlanmasıdır." ifadesine yer verdi.  


Kaynak: AA
Etiketler; #yüksek seçim kurulu #mahir ünal
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