İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş'den, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Twitter'dan paylaştığı "Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar’ın oğlu İGDAŞ’tan çıkarıldı" iddiasına yalanlama geldi.

İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş'den, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Twitter'dan paylaştığı"Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar’ın oğlu İGDAŞ’tan çıkarıldı" iddiasına yalanlama geldi.



İGDAŞ'tan yapılan açıklama şöyle;

Sn. Mahmut Tanal!ın bugün twitter hesabından paylaştığı ithamla ilgili açıklamamız;

Söz konusu paylaşımda iddia edildiği gibi Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Necdet Gökçınar’ın oğlunun İGDAŞ’tan çıkarılması söz konusu değildir çinkü Sayın Gökçınar'ın oğlu İGDAŞ'ta personel olarak çalışmamıştır. Dolayısıyla işine son verilmesi gibi bir durum da söz konusu değildir.

Saadet Partisi adayı Sayın Necet Gökçınar'ın oğlu R.E. Gökçınar 17.06.2006 yılında İBB'de sözleşmeli memur olarak işe başlamış, 03.03.2009'da memur olmuş; 15.05.20012 tarihinden bu yana ise İBB Tesisler Bakım Onarım Müdürlüğü'nde (657'ye tabi memur) halen mühendir olarak çalışmaya devam etmektedir.

Bununla beraber; Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın avukat olan eşinin, İGDAŞ ile Avukatlık Hizmet Sözleşmesi vardır ve halen devam etmektedir. Şirketimizin sözleşmeli tüm avukatlarının bulunduğu sistemde rutin olarak yapılan iyileştirme çalışması nedeniyle takip dosyalarına geçici olarak sistem üzerinden erişilememektedir.

Bu sistem iyileştirme çalışması şirketimizin tüm avukatları için geçerli olup, adayın eşine yapılan özel bir işlem değildir. Çalışmalar sonuçlanır sonuçlanmaz sistem erişime açılacaktır.



