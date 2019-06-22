Son dakika haberleri... MAK Danışmanlık'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

MAK Danışmanlık tarafından "Bugün Güneş Gazetesi'nde yer alan MAK Danışmanlık tarafından Ekrem İmamoğlu için 500.00 TL karşılığı anket yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır, iftiradır" denildi. MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat da açıklamasında "İSTANBUL BBB seçimine birgün kala başında bulunduğum MAK DANIŞMANLIK ismi karıştırılarak yapılmak istenen çirkin algıyı tek kelimeyle kınıyoruz. Elbette yasal haklarımız saklıdır. Zira kendisi ile hiç ANKET yapmadığımız bir adayla ilgili İFTIRA atılıyor." ifadelerini kullandı

MAK Danışmanlık tarafından açıklama yapıldı.



Açıklama şöyle:



"Bugün GÜNEŞ GAZETESI nde yer alan MAK DANIŞMANLIK tarafından EKREM İMAMOĞLU için 500.000 TL karşılığı ANKET YAPILDIGI iddiası KESİNLIKLE YALANDIR IFTIRADIR.



HER ŞEYDEN ÖNCE EKREM İMAMOĞLU için asla hiçbir ANKET YAPILMAMIŞTIR"



KULAT'TAN AÇIKLAMA



MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat da açıklamasında "İSTANBUL BBB seçimine birgün kala başında bulunduğum MAK DANIŞMANLIK ismi karıştırılarak yapılmak istenen çirkin algıyı tek kelimeyle kınıyoruz. Elbette yasal haklarımız saklıdır. Zira kendisi ile hiç ANKET yapmadığımız bir adayla ilgili İFTIRA atılıyor." ifadelerini kullandı.



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