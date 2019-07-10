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Son dakika haberleri... MAK Danışmanlık'tan yeni partiler, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan iddialarına açıklama

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "MAK DANIŞMANLIK tarafından YENİ KURULACAĞI KONUŞULAN SIYASI PARTİLERLE, Sn. Ahmet DAVUTOĞLU ve Sn. Ali BABACAN ile ilgili (toplumsal karşılıkları, oy oranları vs.) şu ana kadar yapılmış hiçbir KAMUOYU ARAŞTIRMASI olmadı. Böyle bir çalışma yaparsak zaten BASINLA PAYLAŞIRIZ" açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... MAK Danışmanlık'tan yeni partiler, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan iddialarına açıklama

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yeni kurulacağı iddia edilen siyasi partiyle ilgili açıklama yaptı.

Kulat, yeni kurulacağı iddia edilen partiler, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili iddiaya yanıt verdi.

MAK Başkanı Kulat, şunları aktardı:

"İsmim ve yöneticisi olduğum MAK DANIŞMANLIK ismi kullanılarak BAZI SİYASİ PARTİLERİN TABANLARININ BÖLÜNDÜĞÜ  / KAYDIĞI vs. ifadeler ASLA BİZE AİT DEĞİLDİR. 

YAZILI, GÖRSEL ve SOSYAL MEDYADA kendi paylaşımlarımız dışındaki bize atfedilen ifadelerden SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ.

MAK DANIŞMANLIK tarafından YENİ KURULACAĞI KONUŞULAN SIYASI PARTİLERLE, Sn. Ahmet DAVUTOĞLU ve Sn. Ali BABACAN ile ilgili (toplumsal karşılıkları, oy oranları vs.) şu ana kadar yapılmış hiçbir KAMUOYU ARAŞTIRMASI  olmadı.

Böyle bir çalışma yaparsak zaten BASINLA PAYLAŞIRIZ."

ulusal.com.tr

Etiketler; #mak #mehmet ali kulat #Yeni Parti #Ahmet Davutoğlu #ali babacan
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