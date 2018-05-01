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Son Dakika haberleri: Manisa Akhisar'da deprem

Manisa Akhisar'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika haberleri: Manisa Akhisar'da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 16:14'te Manisa Akhisar'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 9 km derinliğinde gerçekleşti.

Son depremler
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr
Etiketler; #Manisa #deprem
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