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Manisa'da deprem
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Son dakika haberleri... Manisa'da deprem (13 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberleri... Manisa'da deprem (13 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 01:24'te Manisa Kırkağaç'ta 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

AFAD: 4.3
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'te merkez üssü Kırkağaç olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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