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Son dakika haberleri... Manisa Soma'da deprem (7 Haziran Cuma Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Manisa'nın Soma ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin saat 22.57'de, 3.2 büyüklüğünde olduğu aktarıldı. Depremi hisseden bazı vatandaşlar, "Deprem üstüne deprem Soma sallanıyor" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Manisa Soma'da deprem (7 Haziran Cuma Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen deprem, korkuttu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem saat 22.57'de meydana geldi.

Depremin yerin 5.6 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı.

3.2 büyüklüğündeki depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı kaydedildi.
Depremi hisseden bazı vatandaşlar, "Deprem üstüne deprem Soma sallanıyor" ifadelerini kullandı
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ulusal.com.tr

Etiketler; #Manisa #soma #deprem #kandilli rasathanesi #AFAD
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