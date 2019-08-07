SON DAKİKA HABERLERİ! Manisa Soma'da deprem oldu (7 Ağustos 2019 Çarşamba AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Manisa'nın Soma ilçesinde saat 09.02'de yerin 6 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı

Manisa'nın Soma ilçesinde deprem oldu.



Deprem, saat 09.02'de meydana geldi.



Depremin yerin 6 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı.



3.6 büyüklüğünde olduğu açıklanan depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı belirtildi.



SON DEPREMLERİN LİSTESİ



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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