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Son dakika haberleri... Mansur Yavaş'tan sonra şimdi de Ekrem İmamoğlu! İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabelasına 'T.C.' ibaresi koyuluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasının tabelasının yanına 'T.C.' ifadesi asılacak. Bugün ölçümün alındığı, yarının da ifadenin asılacağı aktarıldı

Son dakika haberleri... Mansur Yavaş'tan sonra şimdi de Ekrem İmamoğlu! İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabelasına 'T.C.' ibaresi koyuluyor

İBB personeli başkanlık binasının ana kapısında yazan 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi' ve duvarında İngilizce yazan 'İstanbul Metropolitan Municipality' ibarelerinin yanına 'T.C.' ifadesini koymak için bugün ölçü aldı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, görevliler, hazırlanacak tabelanın yarın bitirilerek asılacağını söyledi.

CHP'li belediye başkanları Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'T.C.' ibaresiyle ilgili soruya "T.C. ibaresini çok sevdik biz, her yerde olmalı" yanıtını vermişti.

Ankara'da da belediye binasına önceki gün 'T.C.' ibaresi konulmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mansur Yavaş #ankara #ekrem imamoğlu #istanbul büyükşehir belediyesi #ibb
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