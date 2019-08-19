HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasının ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafla birlikte 'Mardinimiz İçin Yeniden İş Başındayız. #SizinİçinÇalışıyoruz' notu da paylaşıldı.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları terörle bağlantıları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı.



HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasının ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.



Paylaşımda Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı fotoğraf paylaşıldı.



Fotoğrafla birlikte 'Mardinimiz İçin Yeniden İş Başındayız. #SizinİçinÇalışıyoruz' notu da paylaşıldı.



ulusal.com.tr



