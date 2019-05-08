Yurt içindeki PKK operasyonları aralıksız sürüyor. Mardin'de 2 PKK'lı öldürüldü. Van'da ise PKK'nın tuzakladığı bomba imha edildi.

TSK'nın bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları devam ediyor.



Mardin'in Nusaybin kırsalında terör örgütü üyeleriyle sıcak temas sağlandı. Ömeryan bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.



2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



Operasyonların diğer bir adresi Van'ın Başkale ilçesi oldu. Bir istihbarat üzerine Tuluklu Mezrası kırsalına operasyon başlatıldı.



Bomba arama köpekleriyle arazide arama yapıldı. 150 kilo gübre ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.



Patlayıcı imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.





ulusal.com.tr