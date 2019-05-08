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Son dakika haberleri... Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin ilçesi kırsalında PKK terör örgütü mensubu 2 kişi silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri... Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKK terör örgütü mensubu 2 kişi silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ömeryan bölgesinde PKK'lı teröristlerin tespit edilmesi üzerine güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı.

Hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Nusaybin #mardin
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