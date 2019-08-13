Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor. Marmara adasındaki yangınla ilgili de 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.



Yangına, itfaiye ekipleri ve 3 helikopter ile birlikte özel mermer ocaklarına ait arazözlerle müdahale edildi.



Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, rüzgarın çok etkili olduğunu ifade ederek, yangın tamamen kontrol altına alındığını söyledi.



Yangının yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle 2 ev yandı, yaklaşık 60 ev de tahliye edildi. 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilendi.



Çok sayıda hayvanın telef olduğu yangında jandarmaya ait lojmanlar zarar gördü.



Yaklaşık 80 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



9 saat sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.



Yangının bitki artıklarının yakılması sebebiyle çıktığı öğrenildi.





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